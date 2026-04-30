Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सलमान खान की कामयाबी कोई सरप्राइज नहीं, पिता सलीम खान ने पहले ही की थी भविष्यवाणी

Advertiesment
Salman Khan Stardom
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (16:32 IST) Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 (16:34 IST)
google-news
हिंदी सिनेमा में बहुत कम सितारे ऐसे हैं जिन्हें आज सलमान खान जैसा स्टारडम मिला है, जैसे उनका फैन बेस, बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त पकड़ और उनकी बड़े पर्दे की मौजूदगी ने दशकों तक अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन दुनिया के उनके स्टारडम को पहचानने से बहुत पहले, उनके पिता और मशहूर लेखक सलीम खान ने उनकी इस बड़ी कामयाबी की भविष्यवाणी कर दी थी।
 
​दिग्गज लेखक सलीम खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जो उनके बेटे और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के शुरुआती दिनों की झलक दिखाता है और यह बताता है कि उन्हें अपने बेटे की काबिलियत पर कितना पक्का भरोसा था।
 
webdunia
सलमान खान के हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े नामों में से एक बनने से बहुत पहले, उनका सफर प्रतिभा और सही मार्गदर्शन के मेल से तय हुआ था। सलीम खान हमेशा अपने बेटे के लिए एक सर्वांगीण रास्ता चाहते थे और उन्हें फिल्मों से परे जीवन का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। 
 
उन शुरुआती दिनों को याद करते हुए उन्होंने एक बार कहा था, मैं चाहता था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे और फिर वापस आए। रोज कॉलेज जाना, लड़कों से मिलना, बहुत से लोगों से बात करना। यह खुद में एक शिक्षा है। यह सीधे काम नहीं करता। मैं कभी इसके खिलाफ नहीं था।
 
​हालांकि, यह सलमान खान की स्क्रीन पर पहली मौजूदगी थी जिसने उनके पिता के विश्वास को पक्का कर दिया। उस पल को याद करते हुए सलीम खान ने कहा, जब मैंने उनकी पहली फिल्म देखी, तो मुझे लगा कि उनमें 100% स्टार वाले गुण हैं। उनमें पूरी काबिलियत है। इसलिए, मुझे महसूस हुआ कि वह 100% स्टार बनेंगे।
 
आज, सलमान खान देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग का कोई मुकाबला नहीं है और बॉक्स ऑफिस पर उनका जबरदस्त दबदबा है। सलमान जल्द ही फिल्म 'मातृभूमि' में नजर आने वाले हैं। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

गोल्डन मेटैलिक गाउन में करिश्मा कपूर ने दिखाया बोल्ड अंदाज, 51 की उम्र में भी स्टाइल से जीता दिल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels