वैलेंटाइन डे 2026: शाहरुख खान ने गौरी खान को दिया था यह पहला गिफ्ट, जानकर मुस्कुरा उठेंगे फैंस

बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर और चहेते कपल्स में गिने जाते हैं। तीन दशक से ज्यादा वक्त साथ बिताने के बावजूद आज भी दोनों कपल गोल्स देने में पीछे नहीं रहते। साल 1991 में शादी के बंधन में बंधे शाहरुख-गौरी की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।

वैलेंटाइन डे के खास मौके पर शाहरुख खान से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा एक बार फिर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने खुद बताया था कि उन्होंने गौरी को पहला वैलेंटाइन गिफ्ट क्या दिया था।

AskSRK सेशन में हुआ था खुलासा साल 2023 में हुए AskSRK सेशन के दौरान एक फैन ने शाहरुख खान से सवाल किया था कि उन्होंने अपनी पत्नी गौरी को पहले वैलेंटाइन डे पर क्या तोहफा दिया था। इस सवाल का जवाब देते हुए किंग खान ने बेहद सादगी भरा और प्यारा किस्सा साझा किया।

शाहरुख ने कहा था, 'जहां तक मुझे ठीक-ठीक याद है, यह बात करीब 34 साल पुरानी है। मैंने गौरी को पिंक कलर के ईयररिंग्स गिफ्ट किए थे, जो प्लास्टिक के थे।' शाहरुख का यह जवाब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और फैंस ने उनकी सादगी और ईमानदारी की जमकर तारीफ की थी।

दिल्ली के क्लब में हुई थी पहली मुलाकात गौरतलब है कि शाहरुख खान और गौरी खान की पहली मुलाकात दिल्ली के एक क्लब में हुई थी। गौरी को पहली नजर में देखते ही शाहरुख उन्हें दिल दे बैठे थे। शादी से पहले दोनों ने एक-दूसरे को लंबे समय तक डेट किया और फिर अपने रिश्ते को शादी का नाम दिया।

आज भी शाहरुख और गौरी की बॉन्डिंग लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है और उनकी लव स्टोरी हर वैलेंटाइन डे पर फैंस को खास एहसास दिला देती है।