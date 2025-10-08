Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जब गौरी खान को हनीमून का बोलकर पेरिस की जगह दार्जीलिंग ले गए थे शाहरुख खान

Advertiesment
हमें फॉलो करें Gauri Khan Birthday

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (10:50 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान 8 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। गौरी खान भले ही फिल्मी पर्दे का चेहरा नहीं है, लेकिन वह एक सफल बिजनेसवुमन हैं। वह एक इंटिरियर डिजाइनर हैं। साथ ही एक प्रोडक्शन हाउस चलाती हैं। 
 
गौरी खान अपनी काबिलियत से वह 2018 में फॉरच्यून इंडिया मैग्जीन की पॉवरफुल महिलाओं की टॉप 50 लिस्ट में जगह बना चुकी हैं। 

बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
गौरी खान 25 अक्टूबर 1991 को शाहरुख खान संग शादी के बंधन में बंधी थीं। ये कपल पिछले 33 साल से एक-दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। गौरी की शाहरुख से पहली मुलाकात 14 साल की उम्र में हुई थी। उस समय शाहरुख 19 साल के थे। 
 
webdunia
शाहरुख और गौरी की मुलाकात एक दोस्त के यहां पार्टी में हुई थी। जहां से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई और फिर बात शादी तक पहुंची। साल 2019 में हुए एक अवॉर्ड शो के दौरान शाहरुख ने अपने हनीमून से जुड़ा एक राज बताया था। शाहरुख ने बताया था कि उन्होंने गौरी को हनीमून पर धोखा दिया था। 
 
शाहरुख ने बताया था कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं काफी गरीब था, जबकि गौरी मिडल क्लास फैमिली से थी। बाकी लोगों की तरह ही मैंने उनसे वादा किया था कि शादी के बाद मैं उन्हें पेरिस लेकर जाउंगा। लेकिन असल में यह सब एक झूठ था, क्योंकि न तो मेरे पास पैसे थे और न ही एयर टिकट थी। लेकिन किसी तरह मैंने उन्हें मना लिया।
 
शाहरुख खान ने इस बारे में बताते हुए आगे कहा था, आखिर में हमें 'राजू बन गया जेंटलमैन' के एक गाने की शूटिंग के लिए दार्जीलिंग जाना था। और मुझे लगा कि गौरी ने विदेश यात्रा नहीं की है तो वह ज्यादा नहीं जान पाएंगी। इसलिए मैं उसको पेरिस बोलकर दार्जीलिंग ले गया। 
 
बता दें कि शाहरुख खान ने बॉलीवुड में सफलता पाने से पहले काफी स्ट्रगल किया है। शाहरुख ने जब गौरी से शादी की थी तब वह बॉलीवुड में स्ट्रगल ही कर रहे थे। ऐसे में गौरी ने भी शाहरुख के साथ वो दिन देखे हैं जबकि शाहरुख कोई स्टार नहीं बल्कि पैसों की कमी से जूझते आम इंसान थे।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

राजकुमार के 3 किस्से जिन्होंने हिला दिया था बॉलीवुड, गोविंदा, बप्पी दा और जीनत भी रह गए निशब्द

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels