डांस नंबर शूट करते वक्त श्रद्धा कपूर को लगी चोट, दो हफ्ते के लिए रुकी 'ईथा' की शूटिंग

Shraddha Kapoor's leg fractured

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 22 नवंबर 2025 (15:18 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है। वह अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गई है। श्रद्धा जल्द ही बायोपिक ड्रामा 'ईथा' मं नजर आने वाले हैं। यह फिल्म मशहूर तमाशा आर्टिस्ट विथाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के जीवन पर आधारित है। 
 
खबरों के अनुसार फिल्म के एक गाने की शूटिंग के दौरान श्रद्धा कपूर लावणी परफॉर्म कर रही थीं, तभी उनके पैर में चोट लग गई। लावणी म्यूज़िक में आमतौर पर तेज बीट्स और तेज टेम्पो होता है। अजय-अतुल के बनाए इस गाने में, श्रद्धा ने एक चटक नौवारी साड़ी, भारी ज्वेलरी और कमरपट्टा पहने हुए ढोलकी की धुन पर एक के बाद एक कई स्टेप्स किए। 
 
खबरों के अनुसार एक स्टेप में श्रद्धा कपूर ने गलती से अपना सारा वजन अपने बाएं पैर पर डाल दिया, और इस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। इससे उनकी पैर की उंगली में फ्रैक्चर हो गया है।
 
मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार श्रद्धा कपूर को चोट लगने के बाद निर्देश लक्ष्मण उतेकर ने फिल्म की शूटिंग रोक दी है। लेकिन श्रद्धा ने क्लोज-अप शूट करने की सलाह दी। मुंबई वापस आने के बाद शूटिंग मड आइलैंड में शुरू हो गई है। जहां पर श्रद्धा ने कुछ इमोशनल सीन्स शूट किए हैं।
 
हालांकि कुछ दिनों बाद श्रद्धा के पैर में दर्द ज्यादा बढ़ गया जिसके बाद शूटिंग रोकनी पड़ी। अब यूनिट दो हफ्ते बाद दोबारा मिलेगी जब श्रद्धा पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। 
 
बता दें कि फिल्म 'ईथा' की फिलहाल ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। फिल्म को लक्ष्मण उतेकर निर्देशित कर रहे हैं। यह फिल्म मशहूर डांसर, एक्टर और तमाशा आर्टिस्ट विथाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की जिंदगी पर बन रही है। 
 

