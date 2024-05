Aishwaryaa And Dhanush Cheated On Each Other: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या और एक्टर धनुष ने शादी के 18 साल बाद साल 2022 में अलग होने का फैसला किया था। दोनों के इस फैसले से परिवार को झटका भी लगा था। अब धनुष और ऐश्वर्या ने तलाक के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है।