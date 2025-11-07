Hanuman Chalisa

रितिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन की मां जरीन कतरक का निधन, कार्डियक अरेस्ट से गई जान

हमें फॉलो करें Hrithik Roshan's mother-in-law passes away

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (14:04 IST)
बॉलीवुड के वेटरन एक्टर संजय खान की पत्नी जरीन कतरक का निधन हो गया है। उन्होंने 81 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। खबरों के अनुसार उन्हें 7 नवंबर की सुबह कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके चलते उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 
 
जरीन कतरक सुपरस्टार रितिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान, सिमोन अरोड़ा, फराह अली खान और जायेद खान की मां थीं। जरीन के अचानक चले जाने से पूरा परिवार सदमे में हैं। जरीन के निधन की खबर सामने आते ही कई सेलेब्स उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंच रहे हैं। 
 
webdunia
1944 में बेंगलुरु के पारसी परिवार में जन्मीं जरीन कतरक भारतीय एक्ट्रेस, इंटीरियर डिजाइनर और कुकबुक की राइटर थीं। उन्होंने 1963 में फिल्म 'तेरे घर के सामने' से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। अपनी खूबसूरती और शांत स्वभाव के लिए जानी जाने वाली जरीन ने भारत को फैशन इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई। 
 
जरीन कतरक अपने ऑन-स्क्रीन काम के अलावा एक्टर-डायरेक्टर संजय खान से शादी के बाद भी खूब चर्चा में रही हैं। एक्टिंग डेब्यू के तीन साल बाद 1966 में उन्होंने संजय खान संग शादी रचा ली थी। 
 

