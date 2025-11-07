Biodata Maker

मशहूर एक्ट्रेस-सिंगर सुलक्षणा पंडित का निधन, 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (11:06 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के नानावटी अस्पताल में गुरुवार शाम को अंतिम सांस ली। सुलक्षणा की उम्र 71 साल थीं। बताया जा रहा है कि उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ। वह काफी समय से बीमार थीं। 
 
पीटीआई से बात करते हुए सुलक्षणा के भाई ललित पंडित ने बताया कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। हम उन्हें नानावटी अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया। उन्हें कार्डिक अरेस्ट आया था।
 
12 जुलाई, 1954 को जन्मी सुलक्षणा संगीत-परिवार से ताल्लुक रखती थीं। महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज उनके चाचा थे। सुलक्षणा की तीन बहनें और तीन भाई हैं, जिनमें भाई जतिन-ललित प्रसिद्ध संगीतकार बने। सुलक्षणा ने मात्र 9 वर्ष की उम्र से संगीत सीखना आरंभ कर दिया था। उन्होंने 1967 में प्लेबैक सिंगिंग में कदम रखा था। 
 
सुलक्षणा ने 1979-80 के दशक में उलझन, संकोच, अपनापन और हेरा फेरी जैसी फिल्मों में काम किया। सुलक्षणा का एक्टिंग और सिंगिंग करियर दोनों समृद्ध रहा। उन्होंने चलते-चलते, उलझन, अपनापन समेत कई फिल्मों में गाने गाए थे। 
 
सुलक्षणा पंडित ने शादी नहीं की थी। हालांकि अपनी पहली फिल्म उलझन (1975) में अभिनेता संजीव कुमार के साथ स्क्रीन साझा करने के दौरान सुलक्षणा अपना दिल उनपर हार हार गई थीं। वह उनसे शादी करना चाहती थीं। हालांकि, संजीव ने उनके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। 

