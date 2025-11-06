ब्लू लहंगे में जाह्नवी कपूर का दिलकश अंदाज, ट्रेडिशनल लुक में ढाया कहर

जाह्नवी कपूर अपनी दिलकश अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। चाहे वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल जाह्नवी हर आउटफिट में बेहद खूबसूरत दिखती हैं।

हाल ही में जाह्नवी ने ब्लू कलर के लहंगे में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। इस रॉयल ब्लू पटोला लहंगा को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है।

जाह्नवी के लहंगे में रेड, पिंक, येलो, पर्पल और ग्रीन कलर से पारसी गारा इंस्पायर्ड बॉर्डर बनाया गया है। लहंगे के साथ जाह्नवी ने मैचिंग हाफ स्लीव्स ब्लाउज कैरी किया है।

ब्लाउज का स्वीटहार्ट प्लंजिंग नेकलाइन जाह्नवी के लुक में बोल्डनेस का तड़का लगा रहा है। तस्वीरों में एक्ट्रेस बेहद खूसबूरत दिख रही हैं।

जाह्नवी ने मिनिमल मेकअप, मिडल पार्टिंग हेयरस्टाइल, न्यूज लिपस्टिक और मांथे पर बिंदी लगाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है।

एक्ट्रेस ने गले में हैवी स्लिवर ऑक्सीडाइज्ड नेकपीस, मल्टीकलर स्टोन चोकर और कानों में मैचिंग झुमके पहने हैं। साथ ही हाथ में एक ट्रेडिशनल मिनी पोटली उनके लुक में चार चांद लगा रही है।

तस्वीरों में जाह्नवी एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही है। जाह्नवी ने इस ट्रेडिशनल लुक से सोशल मीडिया पर लाइमलाइट लुट ली है।