KGF में खासिम चाचा का किरदार निभाने वाले एक्टर हरीश राय का निधन, 55 साल की उम्र में कैंसर से हारे जंग

हमें फॉलो करें KGF actor passes away

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (16:33 IST)
Photo Credit : X
मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर हरीश राय का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। हरीश राय ने सुपरस्टार यश की फिल्म 'केजीएफ' में खासिम चाचा का किरदार निभाकर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी। 
 
हरीश राय पिछले एक साल से स्टेज 4 थायरॉयड कैंसर से पीड़ित थे। बेंगलुरु के किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों की लगातार कोशिशों और कीमोथेरेपी के बावजूद बीमारी उनके पेट और कई अन्य अंगों में फैल गई थी। 
 
हरीश राय के निधन से कन्नड़ इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने भी सोशल मीडिया पर उनके निधन पर शोक जताया है। उन्होंने हरीश की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध खलनायक हरीश राय के निधन की खबर बेहद दुखद है। 
 
उन्होंने लिखा, हरीश राय कैंसर से पीड़ित थे, और उनके निधन से पूरी‍ फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई है। उन्होंने ओम, हलोयम, केजीएफ  और केजीएफ 2 जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय कर सबका दिल जीत लिया था। हरीश राय की आत्मा को शांति मिले और ईश्वर उनके परिवार व करीबियों को इस दुख को सहने की शक्ति दें।
 
हरीश राय अपनी बीमारी और महंगे इलाज के बारे में अक्सर बात करते रहे थे। हरीश ने बताया था कि उनके इलाज में इस्तेमाल होने वाला एक इंजेक्शन 3.55 लाख रुपए का था। हर 63 दिनों में तीन इंजेक्शन दिए जाते थे। इसका मतलब था कि हर साइकिल का कॉस्ट लगभग 10.5 लाख रुपए था। 
 
कैंसर के इलाज की वजह से हरीश राय ने लंबे समय तक फिल्मों से दूरी बना ली थी। उन्होंने फिल्म केजीएफ से पर्दे पर कमबैक किया था। हालांकि कैंसर दोबारा फैलने के बाद हरीश फिर से फिल्मों से दूर हो गए। वह कन्नड़ फिल्मों में निगेटिव किरदारों के लिए जाने जाते थे। 

