अरबाज खान और रितुपर्णा सेनगुप्ता लेकर आए डर और रहस्य की कंपा देने वाली कहानी, काल त्रीघोरी का ट्रेलर हुआ रिलीज

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (14:11 IST)
'काल त्रीघोरी' के निर्माताओं ने अपने बहुप्रतीक्षित अलौकिक थ्रिलर फिल्म का दमदार ट्रेलर जारी कर दिया है। इस फिल्म में अरबाज़ खान, रितुपर्णा सेनगुप्ता और आदित्य श्रीवास्तव मुख्य भूमिकाओं में नज़र आएंगे। फिल्म में महेश मांजरेकर, राजेश शर्मा और मुग्धा गोडसे भी अहम किरदारों में हैं।  
 
ट्रेलर एक डरावनी दुनिया की झलक दिखाता है, जहां प्राचीन श्राप, दंतकथाएं और मानवीय भय आपस में उलझ जाते हैं। इसमें एक रहस्यमयी हवेली, एक भयावह वूडू गुड़िया, एक काली बिल्ली और एक प्राचीन मिथक को दिखाया गया है जो एक दुर्लभ खगोलीय घटना के दौरान जीवित हो उठता है।
 
इस रहस्यमय माहौल के बीच आदित्य श्रीवास्तव को एक गूढ़ अनुष्ठान करते हुए दिखाया गया है, जबकि रितुपर्णा सेनगुप्ता और अरबाज खान खुद को एक श्रापित समय में फंसा हुआ पाते हैं — जहां हकीकत और भ्रम की रेखा धुंधली हो जाती है। फिल्म की टैगलाइन 'Some myths are real' (कुछ मिथक सच होते हैं) इस भयावह माहौल को और गहराई देती है, मानो हर कथा के पीछे कोई डरावना सच छिपा हो।
 
ट्रेलर लॉन्च के मौके पर अरबाज खान ने कहा, मुझे लगता है कि यह फिल्म नितिन सर की कल्पना और उनके निर्देशन का नतीजा है। उन्होंने मेरे किरदार को जिस तरह से गढ़ा है, वह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। मैंने पहले कभी वास्तव में हॉरर फिल्म नहीं की — कुछ फिल्में गलती से हॉरर बन गई होंगी। लेकिन जानबूझकर नहीं। इस किरदार की परतें और उसकी जटिलता ने मुझे आकर्षित किया। 
 
रितुपर्णा सेनगुप्ता कहती हैं, मैंने पहले भी कई मजबूत किरदार निभाए हैं, लेकिन यह मेरे लिए एक बिल्कुल नया जॉनर था। मैं हमेशा ऐसी भूमिकाएं चुनना चाहती हूं जो मुझे चुनौती दें और मेरे अभिनय की सीमाएं आगे बढ़ाएं। यह फिल्म मेरे लिए वैसा ही अनुभव थी। निर्देशक के साथ मैंने अपने हावभाव, डर की अभिव्यक्ति और सूक्ष्म भावनाओं पर बहुत काम किया। किरदार में गहराई थी, और इसे निभाना बेहद गहन और समृद्ध अनुभव रहा।
 
नवीन प्रोडक्शंस एलएलपी के बैनर तले निर्मित इस फिल्म के निर्माता नितिन घटालिया, शिरीष वैद्य और मानसुख तलसाणिया हैं, जबकि राहुल वैद्य कार्यकारी निर्माता के रूप में जुड़े हैं। ट्रेलर में दमदार अभिनय, रहस्यमय माहौल और डर पैदा करने वाले दृश्यों का मिश्रण दर्शकों में गहरी उत्सुकता जगा रहा है। नितिन वैद्य द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

