'एक दीवाने की दीवानियत' की सक्सेस के बाद हर्षवर्धन राणे के हाथ लगी 'फोर्स 3'

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (13:54 IST)
बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' से सुर्खियों में हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। 'सनम तेरी कसम' की सक्सेसफुल री-रिलीज और 'एक दीवाने की दीवानियत' के ब्लॉकबस्टर होने के बाद उन्हें लगातार फिल्में मिल रही हैं।
 
हर्षवर्धन के पास इस वक्त तीन शानदार फिल्में पाइपलाइन में हैं। एक्टर दो रोमांटिक और एक एक्शन फिल्म में दिखाई देंगे। हर्षवर्धन राणे के हाथ जॉन अब्राहम की एक्शन फिल्म 'फोर्स 3' भी लग गई है। एक्टर ने खुद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर से अपनी एक तस्वीर शेयर की है।
 
तस्वीर में हर्षवर्धन धोती पहने पूजा करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ कैप्शन में लिखा है- 'जॉन अब्राहम ने फोर्स फ्रैंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए हर्षवर्धन राणे को अपने साथ जोड़ लिया है।'
 
वहीं हर्षवर्धन ने कैप्शन में लिखा- इस समय मैं बस जॉन सर नाम के इस देवदूत का शुक्रिया अदा कर सकता हूं। मैं ऊपर की ओर देखता हूं और उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जो ऊपर से ये सब कर रहे हैं। मार्च 2026 में शूटिंग शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। (शूटिंग शुरू होने तक कोई और जानकारी नहीं)
 
'फोर्स 3' के अलावा हर्षवर्धन राणे के पास रोमांटिक फिल्म 'सिला' भी है। इस फिल्म में उनके साथ सादिया खतीब बतौर लीड नजर आएंगी।

