पिंक साड़ी में तमन्ना भाटिया का दिलकश अंदाज, देखिए तस्वीरें

तमन्ना ने कैप्शन में लिखा, Oh the power of feminity. तमन्ना की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं। यूजर्स उन्हें नैचुरल ब्यूटी बता रहे हैं।