Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर बने तन्मय भट्ट, इतनी है कॉमेडियन की नेटवर्थ

Advertiesment
हमें फॉलो करें India's richest YouTuber

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (14:19 IST)
भारत में अब डिजिटल क्रिएटर्स, बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स की तरह की काफी फेमस होने लगे हैं। कई यूट्यूबर्स की जरबदस्त फैन फॉलोइंग है। और इन यूट्यूबर्स की नेटवर्थ की करोड़ों में हैं। हाल ही में MyJar ब्लॉग की जानकारी के आधार पर टेक इन्फॉर्मर की तरफ से भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर्स की लिस्ट जारी की गई है। 
 
इस लिस्ट में पहले नजर पर कॉमेडियन-यूट्यूबर तन्मय भट्ट का नाम है। तन्मय भट्ट भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर्स और कॉन्टेंट क्रिएटर हैं। तन्मय की कुल संपत्ति 665 करोड़ रुपए हैं। वह अपने अनोखे कॉमेडी कंटेंट, पॉडकास्ट और ब्रांड सहयोग के लिए जाने जाते हैं। 
 
तन्मय के बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर टैक्निकल गुरुजी का नाम है, जिनकी नेटवर्थ 365 करोड़ रुपए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर 140 करोड़ की नेटवर्थके साथ समय रैना का नाम है। चौथे नंबर पर कैरी मिनाटी है, जिनकी नेटवर्थ 131 करोड़ रुपए हैं। 
 
ये हैं भारत के 10 सबसे अमीर यूट्यूबर्स -
  1. तन्मय भट्ट : 665 करोड़ रुपए 
  2. टेक्निकल गुरुजी : 356 करोड़ रुपए
  3. समय रैना : 140 करोड़ रुपए
  4. कैरी मिनाटी : 131 करोड़ रुपए 
  5. बीबी की वाइन्स : 122 करोड़ रुपए
  6. अमित भड़ाना : 80 करोड़ रुपए
  7. ट्रिगर्ड इंसान : 65 करोड़ रुपए
  8. ध्रुव राठी : 60 करोड़ रुपए
  9. रणवीर अल्लाहबादिया : 58 करोड़ रुपए
  10. सौरव जोशी : 50 करोड़ रुपए
बता दें कि तन्मय भट्ट एक भारतीय यूट्यूबर, हास्य अभिनेता, उद्यमी और लेखक हैं। उन्होंने कॉमेडी ग्रुप ऑल इंडिया बकचोद (AIB) की स्थापना की है। वह अपने चिलचस्प पॉडकास्ट के लिए जाने जाते हैं। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जानिए कौन हैं 'बिग बॉस 19' में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वालीं मालती चाहर?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels