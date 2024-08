Thalapathy is the G.O.A.T Trailer: साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म The Greatest of All Time (GOAT) का ट्रेलर हिंदी में Thalapathy is the G.O.A.T के नाम से रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के धमाकेदार ट्रेलर को दर्शकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली है। यह फिल्म एक एक्शन पैक्ड ड्रामा है जो इस साल की सबसे बड़ी फ़िल्म साबित हो सकती है।