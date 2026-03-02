जबरदस्त फिटनेस के साथ 'द पैराडाइज' स्टार नानी ने की मार्च की शुरुआत, वर्कआउट फोटोज ने बढ़ाया तापमान

'द पैराडाइज' 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बनकर उभर रही है, और इसका बज़ दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है। नेचुरल स्टार नानी स्टारर यह फिल्म घोषणा के समय से ही जबरदस्त चर्चा में है। यह फिल्म नानी और निर्देशक श्रीकांत ओडेला को फिर से साथ ला रही है।

'द पैराडाइज' को लेकर एक्साइटमेंट अपने चरम पर है। मेकर्स ने हाल ही में नानी के बर्थडे पर फिल्म का पहला गाना “आया शेर” रिलीज़ किया, जिससे फैंस का जश्न दोगुना हो गया। और अब मार्च की शुरुआत के साथ ही नानी ने माहौल को और गरम कर दिया है।

सोशल मीडिया पर नानी ने अपनी वर्कआउट की तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वो अपने तगड़े बाइसेप्स फ्लॉन्ट कर रहे हैं। इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है और फिल्म को लेकर बेसब्री और बढ़ गई है। तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'मार्च।'

#NaturalStarNani वाला 'आया शेर' गाना अभी यूट्यूब म्यूजिक चार्ट्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और दुनिया भर की प्लेलिस्ट्स पर छाया हुआ है। इस गाने ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, फैंस नानी के दमदार हुक स्टेप को कॉपी कर रहे हैं और रील्स व एडिट्स से प्लेटफॉर्म्स को भर रहे हैं।

'दशहरा' जैसी दमदार डेब्यू फिल्म से तारीफें बटोरने वाले श्रीकांत ओडेला द्वारा निर्देशित 'द पैराडाइज', साहसी और महत्वाकांक्षी कहानी वाली एक ग्रैंड फिल्म बन रही है। इस फिल्म को अनिरुद्ध रविचंदर का धमाकेदार म्यूजिक और पावरफुल बना रहा है। 'द पैराडाइज' 21 अगस्त, 2026 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम में बड़े पर्दे पर आ रही है।