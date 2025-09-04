Biodata Maker

टाइगर श्रॉफ की बागी 4 पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, लगाए गए 23 कट्स, मिला यह सर्टिफिकेट

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (17:39 IST)
बॉलीवुड एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बागी 4' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में उनके साथ संजय दत्त, हरनाज संधु और सोनम बाजवा नजर आने वाली हैं। यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसी बीच 'बागी 4' को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट भी मिल गया है। 
 
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने 'बागी 4' में 23 कट्स लगाते हुए A सर्टिफिकेट दिया है। डायरेक्टर ए. हर्षा की पहली बॉलीवुड फिल्म के 23 सीन पर कैंची चली है और और कई डायलॉग बदलने पड़े।फिल्म में खूब खून-खराबा देखने को मिलने वाला है।  
 
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार 'बागी 4' के एक सीन में फ्रंटल न्यूडिटी थी जिसे छिपाया गया है। वही एक सीन में एक किरदार ताबूत पर खड़ा है। उस सीन को फिल्म से हटा दिया गया है। एक सीन में कटे हुए हाथ से सिगरेट जलाते दिखाया गया है। उस सीन को भी फिल्म से हटा दिया गया है।
 
इसके अलावा एक सीन में लड़की के हिप पर हाथ को रगड़ा गया था, उसे भी रिप्लेस करवाया गया है। ईसा मसीह की मूर्ति पर चाकू फेंकने वाले सीन को हटा दिया गया। इसके अलावा फिल्म के कई हिंसक सीन्स पर भी सेंसर बोर्ड की कैंची चली है। वहीं कई गालियां भी फिल्म से हटवाई गई है।
 
फिल्म के एक डायलॉग में कंडोम शब्द का यूज किया गया था, उसे भी म्यूट करवा दिया गया है। फिल्म के कई डायलॉग भी बदले गए हैं। इतने कट्स के बाद 'बागी 4' को ए सर्टिफिकेट मिला है। फिल्म की लेंथ 157.50 मिनट यानी 2 घंटे 37 मिनट 5 सेकंड है।
 
फिल्म बागी 4 का निर्देशन ए. हर्ष ने किया है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधू नजर आएंगे। इस फिल्म से हरनाज बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

