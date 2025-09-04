द बंगाल फाइल्स की बंगाल में रिलीज के लिए पल्लवी जोशी ने लिखा राष्ट्रपति को पत्र

फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' की कहानी बेहद गहरी है। दरअसल, इस फिल्म की कहानी 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में हुए डायरेक्ट एक्शन डे पर आधारित है। फिल्म विवेक रंजन अग्निहोत्री की सच को सामने लाने वाली जानी मानी ट्रिलॉजी की आखिरी कड़ी है, जिसमें द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स का नाम शामिल है।

जहां फिल्म का टीजर सामने आते ही देश को झकझोर गया था, वहीं ट्रेलर ने तो मानो सबको अंदर तक हिला दिया। इसमें जिस तरह से सच्चाई को सामने रखा गया है, उसने दर्शकों को हैरान कर दिया है। फिल्म कल यानी 5 सितंबर को रिलीज होने जा रही है, ऐसे में प्रोड्यूसर-एक्टर पल्लवी जोशी ने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी है।

इस चिट्ठी में पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति से दखल देने की अपील की है ताकि फिल्म बंगाल में रिलीज की जा सके। दरअसल, आरोप यह है कि राजनीतिक दबाव के चलते मल्टीप्लेक्स चेन ने फिल्म को स्क्रीन करने से इनकार कर दिया है।

पल्लवी जोशी ने अपने सोशल मीडिया पर भी एक नोट शेयर किया, जो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को संबोधित था। इस नोट में उन्होंने अपील की कि हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए और फिल्म की रिलीज़ बंगाल में सुनिश्चित की जाए।

नोट के साथ पल्लवी जोशी ने कैप्शन भी लिखा, अर्जेंट अपील, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, #TheBengalFiles के प्रोड्यूसर के तौर पर, मैं बहुत दुखी हूँ कि बंगाल में मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों ने रूलिंग पार्टी के राजनीतिक दबाव और धमकी की वजह से फिल्म को रिलीज करने से इनकार कर दिया है।

उन्होंने लिखा, मैं आपसे मेरे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और बंगाल में फिल्म की रिलीज सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की गुजारिश करती हूं।

द बंगाल फाइल्स की कहानी और निर्देशन विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किया है, जबकि इसके निर्माता अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।