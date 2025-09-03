Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सुपर डांसर चैप्टर 5 में लौटेगा 90 के दशक का जादू, करिश्मा कपूर बनेंगी खास मेहमान

Advertiesment
हमें फॉलो करें Sony TV dance reality show

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (17:21 IST)
सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न के शो 'सुपर डांसर चैप्टर 5' में इस वीकेंड दर्शकों को 90 का जादू थीम के साथ एक नॉस्टैल्जिक सफर पर ले जाने वाला है। शो में बॉलीवुड दिवा करिश्मा कपूर स्पेशल गेस्ट बनकर शिरकत करेंगी। 
 
शो के बेहद टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स अपने सुपर गुरुओं के साथ मिलकर 90 के दौर के कलाकारों को ट्रिब्यूट देंगे। वे उनके आइकॉनिक गानों और कभी न भूले जाने वाले डांस नंबर्स पर परफॉर्म करेंगे।
 
करिश्मा कपूर ने बताया, 90 के दशक एक अलग ही समय था। तब सोशल मीडिया नहीं था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मौजूदगी भी आज जितनी नहीं थी। इसलिए हमें डबल मेहनत करनी पड़ती थी और बहुत लगन से काम करना पड़ता था। मेरे हिसाब से वो एक खूबसूरत वक्त था और शानदार दौर। आज जब ये स्टेज 90 के दशक का जश्न मना रहा है, तो ये बहुत इमोशनल और खास महसूस करने जैसा है।
 
शिल्पा शेट्टी, जिन्होंने करिश्मा के साथ स्क्रीन शेयर किया है, ने उनकी मेहनत और लगन की तारीफ करते हुए कहा, लोग सोचते हैं कि शायद करिश्मा को सबकुछ (सफलता) बिना मेहनत के मिल गया, या फिर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कपूर फैमिली से आती हैं। लेकिन करिश्मा ने ये सफलता अपनी मेहनत से हासिल की है। मेरे हिसाब से वो अपनी सफलता की असली हकदार हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ट्रांसपेरेंट टॉप में दिशा पाटनी ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, बोल्ड तस्वीरों से मचाया तहलका

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels