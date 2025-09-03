ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






गौहर खान और जैद दरबार के घर फिर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया दूसरे बेटे को जन्म

Advertiesment
हमें फॉलो करें Gauahar Khan became mother for the second time

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (15:29 IST)
एक्ट्रेस गौहर खान और जैद दरबार के घर एक बार फिर किलकारियां गूंज गई है। गौहर खान 42 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनी हैं। कपल ने एक प्यारे से बेटे का स्वागत किया है। गौहर और जैद ने एक सितंबर को अपने दूसरे बेटे का वेलकम किया। दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर ये गुड न्यूज फैंस को दी है।
 
गौहर और जैद ने पोस्ट किया, बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम। हमारा जेहान 1 सितंबर 2025 को पैदा हुए अपने नन्हे भाई के साथ अपनी छोटी सी दुनिया को साझा करके बेहद खुश है। हमारे परिवार के लिए आप सबके प्यार और दुआओं की कामना करते हैं। प्यार और आभार सहित - गौहर और जैद। 
 
गौहर और जैद ने अप्रैल में दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी फैंस संग शेयर की थी। दोनों ने एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया था। वीडियो में गौहर और जेद डांस करते और थिरकते नजर आ रहे थे। कपल ने लिखा था, 'बिस्मिल्लाह!! आपकी प्रार्थनाओं और प्यार की जरूरत है। प्यार फैलाकर दुनिया को इशारो पर नचाओ।'
 
बता दें कि गौहर खान और जैद दरबार ने 25 दिसंबर 2020 को मुंबई में अपने परिवार की मौजूदगी में निकाह किया था। कपल ने 10 मई 2023 को अपने पहले बच्चे जेहान का स्वागत किया था। पहले बेटे जेहान के जन्म से पहले गौहर ने मिसकैरेज का दर्द भी झेला था। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

देसी एक्शन, दमदार इमोशंस और फुल-ऑन एंटरटेनमेंट, अनुराग कश्यप की निशांची का ट्रेलर हुआ रिलीज

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels