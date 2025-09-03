ganesh chaturthi

लीड एक्ट्रेस से बैकग्राउंड एक्टर बनीं प्रिया प्रकाश वारियर, परम सुंदरी में नेशनल क्रश को देख शॉक्ड हुए फैंस

WD Entertainment Desk

बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (13:19 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'परम सुंदरी' हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म में एक साउथ एक्ट्रेस भी नजर आईं। यह एक्ट्रेस हैं साल 2019 में अपने आंख मारने वाले एक सीन से मशहूर हुईं प्रिया प्रकाश वारियर। 
 
प्रिया प्रकाश वारियर इस सीन की वजह से रातोंरात नेशनल क्रश बन गई थीं। इसके बाद उनके पास कई फिल्मों की लाइन लग गई। प्रिया ने कई साउथ फिल्मों में लीड़ रोल निभाए। लेकिन अब फिल्म 'परम सुंदरी' में उन्हें एक्स्ट्रा के रूप में देख कई यूजर्स हैरान है। 
 
'परम सुंदरी' में प्रिया प्रकाश वारियर बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आ रही हैं। प्रिया के लीड एक्ट्रेस से बैकग्राउंड एक्स्ट्रा बनने पर कई यूजर्स सवाल उठा रहे हैं। यूजर्स पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों प्रिया प्रकाश को एक्स्ट्रा बनकर बॉलीवुड में काम करना पड़ा? 
 
'परम सुंदरी' से प्रिया प्रकाश का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में वह लाल और सफेद साड़ी पहनकर भीड़ में चुपचाप चलते हुए दिख रही हैं। जब उनके सामने सिद्धार्थ और मनजोत नजर आते हैं तो वह ब्लश करती हुई चल रही हैं। फिल्म में उनका कोई डायलॉग भी नहीं है। 
 
इस वीडियो पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'ये जाह्नवी कपूर के रोल के लिए बेहतर रहती।' एक अन्य ने लिखा, 'मुझे हैरानी है कि किसी ने इसे नोटिस क्यों नहीं किया। मैं सोच रहा था कि सिर्फ मैंने देखा।' एक और यूजर ने लिखा, 'फिल्म को काफी छांटा गया, हो सकता है कि प्रिया का रोल काट दिया गया हो?' 
 
बता दें कि प्रिया प्रकाश वारियर ने साल 2018 में मलयाली फिल्म 'ओरु अदार लव' से डेब्यू किया था। इस फिल्म के एक गाने में उनकी आंख मारने वाली क्लिप काफी वायरल हुई थी, जिसने उन्हें नेशनल क्रश बना दिया था। प्रिया ने साल 2023 में फिल्म 'यारियां 2' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। 

