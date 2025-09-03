कीकू शारदा ने लिया 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से ब्रेक, अब इस रियलिटी शो में आएंगे नजर

कॉमेडियन-एक्टर कपिल शार्म इन दिनों नेटफ्लिक्स पर अपने शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। बीते दिनों शो के सेट से कॉमेडियन कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक की लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं अब कीकू शारदा ने कपिल शर्मा के शो से ब्रेक ले लिया है।

कहा जा रहा था कि कीकू ने कृष्णा अभिषेक संग हुई लड़ाई की वजह से शो से ब्रेक लिया है। लेकिन अब उनके ब्रेक लेने की असली वजह सामने आ गई है। दरअसल कीकू शारदा जल्द ही अशनीर ग्रोवर के रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में हिस्सा लेने जा रहे हैं।

हाल ही में जारी हुए शो के प्रोमो से कीकू शारदा की एंट्री कंफर्म हो चुकी है। इस शो की शूटिंग बुधवार से शुरू होने जा रही है। 'राइज एंड फॉल' से जुड़े एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, कीकू शारदा जब तक नए शो के हाउस में रहेंगे, तब तक वो कुछ दिनों के लिए 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में दिखाई नहीं देंगे।

'राइज एंड फॉल' एक नया रिएलिटी शो है। इसे अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह शो नेटफ्लिक्स के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' को कड़ी टक्कर देगा। इसे 'शार्क टैंक' फेम मशहूर बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर होस्ट करने वाले हैं।

'राइज एंड फॉल' में अर्जुन बिजलानी, कीकू शारदा, धनश्री वर्मा और कुबरा सैत की एंट्री कंफर्म हो गई है।कहा जा रहा है कि अशनीर खुद शो की कास्टिंग और उसके रिजेक्शन पर नजर रख रहे हैं।