Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दीपिका पादुकोण ने अपने नाम की एक और उपलब्धि, बनीं 2025 LVMH प्राइज की एंबेसडर और पहली भारतीय ज्यूरी मेंबर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Deepika Padukone

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (12:17 IST)
दीपिका पादुकोण आज भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी सुपरस्टार मानी जाती हैं। उनकी फिल्मों की लिस्ट खुद ही उनकी कामयाबी और ग्लोबल अपील की गवाही देती है। करियर में लगातार ब्लॉकबस्टर और हज़ार-हज़ार करोड़ की कमाई करने वाली फिल्मों के साथ, दीपिका ने साबित कर दिया है कि वो सचमुच भारतीय सिनेमा का ग्लोबल चेहरा बन चुकी हैं। 
 
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने योगदान की वजह दीपिका पादुकोण को एक बदलाव लाने वाली पर्सनेलिटी के रूप में जाना जाता है। दीपिका सिर्फ अपनी ऑन स्क्रीन सफलता से ही नहीं, बल्कि फैशन और लग्ज़री की दुनिया में भी भारत की पहचान को नया आयाम दे चुकी हैं। उन्होंने कई ग्लोबल ब्रांड्स के लिए भारत के दरवाज़े खोले हैं और आज वे दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल नामों की ब्रांड एंबेसडर हैं। इस तरह से ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म्स पर दीपिका भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।
 
2022 में दीपिका पादुकोण ने ग्लोबल लग्ज़री फैशन हाउसेस जैसे लुई वीटॉन और कार्टियर द्वारा साइन किए जाने पर इतिहास रच दिया था। दीपिका इस तरह से देश की पहली भारतीय बनीं जिन्हें साइन किया, जिससे दूसरे इंडियन स्टार्स को भी आने वाले सालों में इस ट्रेंड में शामिल होने का मौका मिला। 
 
अब, दीपिका ने अपने अनोखे सफर में एक और उपलब्धि जोड़ा है। उन्हें 2025 LVMH प्राइज़ के फाइनल के लिए लुई वीटॉन की एंबेसडर और ज्यूरी मेंबर घोषित किया गया है, और इस तरह से वह इस प्लेटफॉर्म पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। दीपिका पिछले साल, नैटली पोर्टमैन 2024 LVMH प्राइज़ फॉर यंग फैशन डिज़ाइनर्स की स्पेशल ज्यूरी में शामिल हुई थीं, जहां उन्होंने स्वीडिश डिज़ाइनर एलेन होडकवा लार्सन को मेन प्राइज़ प्रेजेंट किया था।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LVMHPrize (@lvmhprize)

ब्रांड ने इसका ऐलान करते हुए लिखा है, दीपिका पादुकोण फॉर लुई वीटॉन: 2025 LVMH प्राइज़ ज्यूरी मेंबर ⁣ हमें यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि आइकॉनिक दीपिका पादुकोण इस साल के LVMH प्राइज़ फाइनल की ज्यूरी मेंबर के रूप में शामिल हुई हैं। अपनी दीवाना कर देने वाली परफॉर्मेंस और ग्लोबल प्रेजेंस के लिए जानी जाने वाली दीपिका दुनिया भर के दर्शकों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रेरित करती हैं।
 
फिल्मों की बात करें तो, दीपिका पादुकोण के पास आने वाले समय में कई जबरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं। वह डायरेक्टर एटली के साथ फिल्म AA22XA6 में काम करने जा रही हैं, जिसमें उनका ऑपोजिट अल्लू अर्जुन नजर आएंगे। उनके पास अपनी ब्लॉकबस्टर हिट ब्लॉकबस्टर कल्कि 2898 AD का सबसे ज्यादा इंतेज़ार किया जाने वाला सीक्वल भी है। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Bigg Boss 19 : तान्या मित्तल ने स्वर्ग से सुंदर बताया अपना घर, हर फ्लोर पर रहते हैं 5 नौकर

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels