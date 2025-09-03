ganesh chaturthi

Bigg Boss 19 : तान्या मित्तल ने स्वर्ग से सुंदर बताया अपना घर, हर फ्लोर पर रहते हैं 5 नौकर

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (11:57 IST)
सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। शो में कंटेस्टेंट तान्या मित्तल अपनी लैविश लाइफ स्टाइल को लेकर छाई हुई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर तान्या जमकर अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल का बखान कर रही हैं। 
 
वहीं अब तान्या का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने लैविश घर का जिक्र कर रही है। तान्या ने अपने घर को किसी 5-7 स्टार होटल से भी बेहतर बताया। जब नीलम गिरी ने तान्या से उनके घर के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी लग्जरी लाइफ को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 
 
तान्या ने कहा, मेरा घर बहुत सुंदर है, जैसा स्वर्ग होता है। अगर धरती पर स्वर्ग होता तो मेरे घर जैसा ही दिखता, वो सपनों जैसा है। अगर किसी 5-7 स्टार होटल में जाओ तो वो तुम्हें मेरे घर के सामने सस्ते ही लगेंगे। ऐसा लगेगा की मैं कहां आ गई हूं। 
 
उन्होंने कहा, घर का पूरा एक फ्लोर मेरे कपड़ों के लिए है। 2500 स्कवेयर फीट में मेरे कपड़े हैं। हर फ्लोर पर 5 नौकर रहते हैं। 2 किचन स्टाफ रहते हैं। 7 ड्रायवर हैं। 
 
कौन हैं तान्या मित्तल 
तान्या फेमस सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के साथ ही बिजनेसवुमन भी हैं। वह इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट जीत चुकी हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने वाली तान्या ने 20 साल की उम्र में ही बिजनेस शुरू कर दिया था। उनका अपना ब्रांड 'हैंडमेड विद लव बाय तान्या' है। 
 
तान्या दिल्ली के सदर बाजार, चांदनी चौक से सस्ते सामान खरीदती थी और फिर उन सामानों को फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए बेचा करती थी। धीरे-धीरे वो उन सामानों से हैंडमेड बैंग्स बनाने लगी। 

