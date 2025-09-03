60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप के बाद शिल्पा शेट्टी बंद करने जा रहीं अपना फेमस रेस्टोरेंट, लिखा इमोशनल पोस्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। बीते दिनों शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा था। अब शिल्पा शेट्टी अपना फेमस रेस्टोरेंट बास्टियन बैंड्रा बंद कर करने जा रही हैं। एक्ट्रेस ने एक इमोशनल पोस्ट लिखकर अपने फैंस को इसकी जानकारी दी है।

शिल्पा ने लिखा, इस गुरुवार एक एरा का अंत हो रहा है क्योंकि हम मुंबई के सबसे आइकॉनिक डेस्टिनेशन में से एक, बास्टियन बैंड्रा को बंद करने जा रहे हैं। एक ऐसा वेन्यू था, जिसने हमें अनगिनत यादें, ना भूलने वाली रातें और ऐसे पल दिए जिन्होंने शहर की नाइटलाइफ़ को शेप दिया। अब ये अपना फाइनल प्रणाम कर रहा है। इस गुरुवार को एक फेयरवेल के साथ ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।

उन्होंने लिखा, इस लीजेंडरी स्पेस का सम्मान करने के लिए, हम अपने सबसे करीबियों के लिए एक बेहद खास शाम को प्लान कर रहे हैं। पुरानी यादों, एनर्जी और मैजिक से भरी एक रात, जिसमें बास्टियन के साथ आखिरी बार जुड़ी हर चीज़ का जश्न होगा। बास्टियन बैंड्रा को अलविदा कहने के साथ ही, हमारा गुरुवार रात का रिचुअल आर्केन अफेयर अगले हफ्ते बैस्टियन एट द टॉप में होगा। ये नए एक्सपीरियंस के साथ एक नए चैप्टर में इस लीगेसी को आगे बढ़ाता दिखेगा।

बता दें कि बास्टियन बैंड्रा रेस्टोरेंट शिल्पा शेट्टी और रंजीत बिंद्रा पार्टनरिशप में चला रहे थे। 2016 में ये रेस्टोरेंट खोला गया था। बीते दिनों बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 60.4 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में केस दर्ज कराया था।