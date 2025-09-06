रेप केस में आशीष कपूर की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

फेमस टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नजर आ चुके एक्टर आशीष कपूर को बीते दिनों रेप केस के आरोप में पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब इस मामले में आशीष कपूर की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने एक्टर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

आशीष कपूर का दिल्ली के एम्स अस्पताल में मेडिकल पोटेंसी टेस्ट भी कराया गया है। यह जांच रिपोर्ट कथित रेप मामले में महत्वपूर्ण सबूत के रूप में काम करेगी।यह टेस्ट पुलिस तब करवाती है, जब आरोपी खुद को नपुंसक बताकर बचने की कोशिश करता है।

क्या है मामला पुलिस के अनुसार, आशीष कपूर की महिला से जान-पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों दोस्त बने और फिर पार्टी की योजना बनाई गई, जिसमें पीड़िता भी शामिल थी। पीड़िता ने 11 अगस्त को दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें शुरुआत में आरोप लगाया गया था कि आशीष कपूर, उनके दोस्त और दो अज्ञात पुरुषों ने मिलकर उनका रेप किया है। वहीं, एक महिला ने उनके साथ मारपीट भी की।

हालांकि, बाद में पीड़िता ने अपना बयान बदलकर कहा कि सिर्फ आशीष कपूर ने उनके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि घटना की वीडियोग्राफी हुई थी, लेकिन पुलिस को अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है। अधिकारियों ने बताया कि पहले यह मामला गैंगरेप में दर्ज किया गया था, लेकिन अब इसे केवल रेप के आरोप में बदला जाएगा।

पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान से पता चलता है कि पार्टी के दौरान आशीष कपूर और महिला एक साथ वॉशरूम में गए थे। जब वे काफी देर तक बाहर नहीं निकले, तो कपूर के दोस्त और अन्य मेहमान दरवाजा खटखटाने लगे। जबकि आशीष कपूर के दोस्त की पत्नी ने ही पीसीआर कॉल की थी।

बता दें कि आशीष कपूर टीवी इंडस्ट्री के जाना-पहचाना चेहरा हैं। उन्होंने टीवी के अलावा कई फिल्मों में भी काम ‍किया है। उन्होंने कुर्बान, टेबल नंबर 21 और इनकार जैसी फिल्में काम किया है। आशीष को सीरियल 'देखा एक ख्वाब' से लोकप्रियता मिली थी।