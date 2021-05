Hrithik Roshan ने कोरोना काल में आगे बढ़ाया मदद का हाथ, Twinkle Khanna ने की तारीफ

हालांकि ट्विंकल ने रितिक रोशन के चैरिटेबल काम की जानकारी साझा नहीं की है। वहीं ट्विंकल के पोस्ट पर रितिक ने विनम्रतापूर्वक रिप्लाई करते हुए लिखा, Thank you for giving me the opportunity to help. Proud of the work you are doing