डेब्यू सीरीज मंडला मर्डस की सक्सेस पर वाणी कपूर बोलीं- दुनियाभर से मिला प्यार ही सबसे बड़ा इनाम है

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 20 अगस्त 2025 (17:20 IST)
नेटफ्लिक्स और वाईआरएफ एंटरटेनमेंट की पहली पौराणिक-क्राइम थ्रिलर सीरीज 'मंडला मर्डर्सऐ का प्रीमियर 25 जुलाई को हुआ। इस शो ने वाणी कपूर की स्ट्रीमिंग दुनिया में एंट्री दर्ज कराई, और इस चुनौतीपूर्ण व नए तरह के जॉनर में उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया।
 
वाणी कपूर के लिए यह प्रोजेक्ट बेहद खास रहा, क्योंकि यह उनकी पहली कोलैबोरेशन थी फिल्ममेकर गोपी पुथरन के साथ, जो मर्दानी फ्रैंचाइज़ी के लिए मशहूर हैं।
 
वाणी ने कहा, मंडला मर्डर्स को लगातार तीन हफ्ते तक ग्लोबली ट्रेंड करते देखना बेहद सुखद रहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं उन सभी की दिल से आभारी हूं जिन्होंने इस शो को देखा और सपोर्ट किया। यह स्ट्रीमिंग डेब्यू मेरे लिए बेहद व्यक्तिगत माइलस्टोन है, जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूँगी।
 
उन्होंने आगे कहा, मंडला मर्डर्स को बहुत दिल से बनाया गया था और इसे सीमाओं के पार दर्शकों से इतना गहरा जुड़ते देखना हमारे लिए सबसे बड़ा और सबसे मायने रखने वाला इनाम है। भारत हमेशा से अपनी माइथोलॉजी और कहानियों के लिए जाना जाता है और मुझे लगता है कि यही हमारी जड़ों से जुड़ाव हमारी कहानियों को न सिर्फ यहां बल्कि दुनिया भर के दर्शकों से जोड़ता है, जो हमारी संस्कृति और पहचान के प्रति उत्सुक हैं।
 
यह शो नेटफ्लिक्स और वाईआरएफ की क्रिएटिव पार्टनरशिप की दूसरी सीरीज है, जो द रेलवे मैन की ग्लोबल सक्सेस के बाद आई। मंडला मर्डर्स में वैभव राज गुप्ता, सुरवीन चावला और श्रिया पिलगांवकर जैसे दमदार कलाकार भी नज़र आते हैं। इसका निर्माण और निर्देशन गोपी पुथरन ने किया है, जबकि मनन रावत को-डायरेक्टर रहे हैं।
 

