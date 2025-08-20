Biodata Maker

भारतीय एनिमेशन सिनेमा में इतिहास रचने जा रही महावतार नरसिम्हा, 300 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंची

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 20 अगस्त 2025 (14:25 IST)
होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन्स की एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' इतिहास बनाने वाली है। फिल्म धीरे-धीरे 300 करोड़ रुपए के आंकड़े के पास पहुंच रही है। सिर्फ़ 26 दिनों में ही दुनियाभर से इसका कलेक्शन लगभग 280 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 
 
अब यह फिल्म पहली भारतीय एनिमेटेड फिल्म बनने जा रही है जो इस बड़े मुकाम तक पहुंचेगी। ये उपलब्धि देश में एनिमेशन फिल्मों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। कई भाषाओं में आई फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' ने अपनी पौराणिक भव्यता, शानदार एनिमेशन और बेहतरीन कहानी के दम पर हर उम्र के दर्शकों को अपनी तरफ खींचा है। 
 
इस फिल्म में भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें पुरानी कथाओं को नए एनिमेशन के साथ पेश किया गया है। होम्बले फिल्म्स ने 'महावतार नरसिम्हा' के साथ, इस स्टूडियो ने न सिर्फ भारतीय एनिमेशन के लिए नया स्टैंडर्ड सेट किया है, बल्कि मेनस्ट्रीम के सिनेमा में पौराणिक कहानियों को सफल बनाने का एक नया तरीका भी दिखाया है।
 
होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन्स ने मिलकर इस ग्रैंड एनिमेटेड फ्रैंचाइज़ी की आधिकारिक लाइनअप भी जारी की है, जो अगले एक दशक तक भगवान विष्णु के दस दिव्य अवतारों की गाथा बताएगी। इस यूनिवर्स की शुरुआत महावतार नरसिम्हा से हो गई है। 
 
महावतार नरसिम्हा का डायरेक्शन अश्विन कुमार ने किया है, और इसे शिल्पा धवन, कुशल देसाई, और चैतन्य देसाई ने क्लीम प्रोडक्शंस के तहत प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म को शानदार विजुअल्स, सांस्कृतिक विविधता, बेहतरीन फिल्म तकनीक, और मजबूत कहानी के साथ, 3डी और पांच भारतीय भाषाओं में 25 जुलाई 2025 को रिलीज़ हो चुकी है।

