कभी रेस्टोरेंट में काम करते थे रणदीप हुड्डा, खर्चा चलाने के चलाई टैक्सी

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 20 अगस्त 2025 (10:48 IST)
अपनी दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाने वाले एक्टर रणदीप हुड्डा 20 अगस्त को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। रणदीप हुड्डा का जन्म 1976 में रोहतक, हरियाणा में हुआ था। उनके पिता एक मेडिकल सर्जन हैं। रणदीप ने अपने पिता के खिलाफ जाकर एक्टर बनने का फैसला किया था।
 
रणदीप हुड्डा ने अपने संघर्ष के दिनों में टैक्सी चलाई और रेस्टोरेंट में भी काम किया। रणदीप ने अपनी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया से की। उन्होंने मार्केटिंग और मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। पढ़ाई के दौरान वह एक चीनी रेस्टोरेंट में काम किया करते थे। इतना ही नहीं वह गाड़ी धोने का काम भी करते थे। रणदीप अपना खर्च चलाने के लिए टैक्सी भी चलाते थे।
 
पढ़ाई के दो साल बाद जब रणदीप हुड्डा भारत लौटे तो एयरलाइन्स के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में उनकी नौकरी लग गई। 2000 में रणदीप हुड्डा ने दिल्ली में मॉडलिंग और शौकिया थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें 2001 में 'मॉनसून वेडिंग' नाम की फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिला।
 
रणदीप को असली पहचान साल 2005 में आई फिल्म 'डी' से मिली। इसके बाद रणदीप सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। रणदीप हुड्डा 'साहिब बीबी और गैंगस्टर', 'सरबजीत', 'हाईवे', 'सुल्तान' जैसी कईं फिल्मों में अपने अभिनय से इंडस्ट्री में धाक जमा चुके हैं।

