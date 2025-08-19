82 की उम्र में अमिताभ बच्चन का खुलासा: अब पैंट पहनना भी हो गया मुश्किल, डॉक्टर ने दी खास सलाह

फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने ब्लॉग के जरिए उम्र बढ़ने के प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने स्वीकार किया कि रोजमर्रा के काम पहले की तरह आसान नहीं रह गए हैं और अब उन्हें हर कार्य के लिए अधिक ध्यान देना पड़ता है।

योग और एक्सरसाइज बनी सहारा अमिताभ बच्चन ने लिखा कि उनका दिन अब दवाइयों और व्यायाम से तय होता है। वह जिम में नियमित रूप से मोबिलिटी एक्सरसाइज और श्वास अभ्यास करते हैं ताकि शरीर संतुलन बनाए रख सके। बिग बी ने माना कि अब पुरानी आदतों को अचानक अपनाना संभव नहीं है, क्योंकि एक दिन का ब्रेक भी लंबे समय तक असर डाल देता है।

डॉक्टर की दिलचस्प लेकिन जरूरी सलाह अपने ब्लॉग में बिग बी ने यह भी बताया कि डॉक्टर ने उन्हें पैंट पहनते समय बैठकर ही ऐसा करने की सलाह दी है। खड़े होकर ऐसा करने पर गिरने का खतरा रहता है। अमिताभ बच्चन ने हंसते हुए लिखा कि पहले उन्हें यह सलाह मजाक जैसी लगती थी, लेकिन अब उन्हें डॉक्टर की बात सही लग रही है।

फैंस के बीच चर्चा में बिग बी का ब्लॉग हर रविवार अपने प्रशंसकों से मिलने वाले अमिताभ बच्चन ने इस बार ब्लॉग के जरिए अपनी जीवनशैली और बढ़ती उम्र की चुनौतियों को सामने रखा। उनके इस खुलासे पर फैंस सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बिग बी की फिटनेस के प्रति सजगता की तारीफ कर रहे हैं।