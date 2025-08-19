Festival Posters

डीपनेक गाउन में दिशा पाटनी ने फ्लॉन्ट किया क्लीवेज, बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर मचाया तहलका

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (06:15 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी फिल्मों से ज्यादा अपने हॉट एंड बोल्ड लुक की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। वह अपनी तस्वीरों से अक्सर इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। 
 
इस बार दिशा ने डीपनेक गाउन में अपनी कुछ सुपर बोल्ड तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों में वह अपना क्लीवेज फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। 
 
इस बैकलेस गाउन में दिशा का सिजलिंग अंदाज देखने लायक हैं। वह तस्वीरों में एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। 
 
एक्ट्रेस ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। दिशा के चेहरे की प्यारी सी स्माइल फैंस का दिल जीत रही है। 
 
दिशा पाटनी आखिरी बार प्रभास के साथ 'कल्कि 2898 एडी' और सूर्या के साथ 'कंगुवा' में नजर आई थीं।

