सालों के बंद पड़े अस्पताल में शूट हुई थी वेब सीरीज अंधेरा, प्रिया बापट ने साझा किया डरावना अनुभव

प्रिया बापट अपनी दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस और हर किरदार में आसानी से ढल जाने की कला के लिए जानी जाती हैं। अब वो प्राइम वीडियो की सुपरनैचुरल थ्रिलर 'अंधेरा' में एक नया और खास अंदाज़ लेकर आ रही हैं। दर्शकों ने उन्हें कई बार प्रेरित करते और हर फ्रेम पर छा जाते देखा है, लेकिन इस बार शूटिंग का असली माहौल ही उन्हें हिला गया।

फिल्म में प्रिया बापट का किरदार तो गहरी ताकत और जज़्बे की मांग करता ही था, लेकिन असली चैलेंज शूटिंग लोकेशन निकला। टीम ने शूटिंग के लिए एक सुनसान और पुराना हॉस्पिटल चुना, जहां हर तरफ सन्नाटा और साए ही साए थे। प्रिया के लिए ये जगह सिर्फ एक सेट नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी असली हॉरर कहानी के बीच जा पहुंची हों।

अपना सबसे डरावना सीन याद करते हुए प्रिया बापट ने बताया, उस हॉस्पिटल में बहुत भारी और अंधेरी एनर्जी थी। ये कभी असली हॉस्पिटल था, लेकिन सालों से बंद पड़ा था, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। पहले दिन जब मैं, प्राजक्ता और करणवीर साथ में अंदर गए तो हमारी एक ही रिएक्शन थी ‘ये कैसी जगह है?!’ फिर टीम ने आराम से कहा ‘आपको यहीं पर रात 3 बजे शूट करना है।’ उस जगह का अपना ही माहौल था, और हमें उसी के बीच रहकर काम करना पड़ा।

अपने किरदार के बारे में आगे बताते हुए प्रिया बापट ने कहा, एक दमदार और मजबूत किरदार निभाना उस डर से बिल्कुल अलग था, लेकिन डर तो हर इंसान में होता है। फर्क बस हालात का होता है, जो उसे बाहर लाते हैं। मेरे लिए ये मेरे खुद के डर को समझने की बात नहीं थी, बल्कि ये समझने की थी कि मेरी किरदार ‘कल्पना’ ने अपनी जर्नी में क्या-क्या झेला होगा। सच कहूं तो मुझे ये रोल बहुत मजेदार लगा एक्शन, गोलियां चलाना, पुलिस ऑफिसर की तरह दौड़ना, पीछा करना सब कुछ इसमें था।

'अंधेरा' को एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है। इसके प्रोड्यूसर हैं रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर, कासिम जगमगिया, विशाल रामचंदानी, मोहित शाह और करण अंशुमन। इसे गौरव देसाई ने बनाया है, वहीं कहानी लिखी है गौरव देसाई, राघव दर, चिंतन सरडा और करण अंशुमन ने। इस शो को राघव दर ने डायरेक्ट किया है। इसमें प्रिया बापट, करणवीर मल्होत्रा, प्राजक्ता कोली और सुरवीन चावला मुख्य किरदारों में हैं। इनके साथ वत्सल सेठ, पर्वीन दबास और प्रणय पचौरी जैसे एक्टर्स भी अहम रोल निभा रहे हैं।