जन्माष्टमी के प्रोग्राम में भारत माता की जय का नारा लगाने पर ट्रोल हुईं जाह्नवी कपूर, एक्ट्रेस बोलीं- मैं रोज बोलूंगी...

हमें फॉलो करें Janmashtami 2025

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 18 अगस्त 2025 (15:13 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'परम सुंदरी' को लेकर सुर्खियों में हैं। वह जोरों-शोरों से इस फिल्म के प्रमोशन में जुटी हुई हैं। हाल ही में जाह्नवी मुंबई के एक दही हांडी उत्सव में भी पहुंची थीं। लेकिन यहां मटकी फोड़ते समय उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जाने लगा। 
 
जन्माष्टमी उत्सव से जाह्नवी का एक वीडियो सामने आया है। जहां वह दही हांडी फोड़ती दिख रही हैं। इस दौरान वह भारत माता की जय का नारा भी लगाती हैं। इस क्लिप के वायरल होने पर कुछ लोगों ने एक्ट्रेस को ट्रोल भी किया। यूजर्स मीम बना रहे हैं कि जाह्नवी ने जन्माष्टी को स्वतंत्रता ‍दिवस समझ लिया है। 
 
वहीं अब जाह्नवी ने इस वीडियो को अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। एक्ट्रेस ने लिखा, 'आपके लिए पूरा वीडियो। इवेंट में लोगों ने भी भारत माता की जय का नारा लगाया था। अगर उनके बोलने के बाद नहीं बोलती तो प्रॉब्लम और बोलो तो भी भी वीडियो को मीम मटिरियल के तौर पर यूज करते हो। वैसे सिर्फ जन्माष्टमी के दिन नहीं, मैं रोज बोलूंगी भारत माता की जय।' 
 
बता दें कि जाह्नवी कपूर अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं। बीते ‍दिनों वह रैंप वॉक के कारण भी ट्रोल हुई थीं। हालांकि वह ट्रोलर्स को करारा जवाब देती रहती हैं। 
 
वर्क फ्रंट की बात करें तो जाह्नवी की फिल्म 'परम सुंदरी' 29 अगस्त को रिलीज होने जा रही हैं। इस फिल्म में वह सिद्धार्थ मल्होत्रा संग नजर आएंगी। 

