Bigg Boss शुरू होने से पहले ही शहबाज बदेशा बने जनता के फेवरेट, जानिए क्यों मिल रहा इतना प्यार

Bigg Boss के लिए नॉमिनेट किए गए शहबाज बदेशा अभी से चर्चा में हैं और उन्हें जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अपनी सादगी, बेबाक अंदाज़ और ह्यूमर से शहबाज़ ने शो शुरू होने से पहले ही लोगों का दिल जीत लिया है।

शहबाज बदेशा एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन उनकी असलियत और सादगी ही उन्हें खास बनाती है। उनका साफ-सुथरा बोलने का तरीका और मज़ाकिया अंदाज़ दर्शकों को अपनी ओर खींच रहा है। आम लोग उन्हें अपने संघर्ष, भावनाओं और खुशियों का आईना मानते हैं।

मुंबई में बने चर्चा का विषय मुंबई पहुंचते ही शहबाज बदेशा ने मनोरंजन जगत में चर्चा बटोर ली है। सिर्फ Bigg Boss दर्शक ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के लोग भी उन पर ध्यान दे रहे हैं। माना जा रहा है कि शो में उनका सफर उनके करियर का टर्निंग प्वॉइंट साबित हो सकता है।

सोशल मीडिया पर बढ़ती फैन फॉलोइंग शहबाज का क्रेज सोशल मीडिया पर भी साफ दिख रहा है। फैंस उनके लिए फैन पेज बना रहे हैं और सक्रिय रूप से उनके समर्थन में कैंपेन चला रहे हैं। उनकी ईमानदारी और खुशमिजाज अंदाज़ उन्हें युवाओं के बीच खास बना रहा है, जबकि उनकी सादगी हर उम्र के दर्शकों को जोड़ रही है।

भारत के सबसे चर्चित रियलिटी शो Bigg Boss 18 में शहबाज़ बदेशा का सफर बेहद रोमांचक होने वाला है। उनकी सादगी, ईमानदारी और ह्यूमर ही उनके सबसे बड़े हथियार साबित होंगे।