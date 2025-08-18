जब अमिताभ बच्चन को दलेर मेहंदी संग काम करने के लिए करना पड़ा 3 महीने इंतजार

फेमस सिंगर दलेर मेहंदी 18 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्हें बचपन से ही सिंगिंग का शौक था। दलेर मेहंदी ने अपने गानों से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। सिंगर होने के साथ-साथ दलेर मेहंदी लेखक और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी हैं।

एक समय देलर मेहंदी की इंडस्ट्री में इतनी डिमांड थी कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को भी‍ उनके साथ काम करने के लिए तीन महीने का इंतजार करना पड़ा था। यह बात खुद दलेर मेहंदी ने एक कार्यक्रम के दौरान बताई थी।

दलेर मेहंदी से जब पूछा गया कि उन्हें पहला फिल्मी ब्रेक कब मिला तब उन्होंने बताया था कि जब मेरा गाना 'बोलो तारारारा' हिट हो गया और इसके बाद 'मैं कर दी रब रब' भी हिट हो गया तो मुझे अमिताभ बच्चन का फोन आया। उन्होंने कहा, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, क्या आप करेंगे?

दलेर ने कहा कि जब मैंने ये आवाज सुनी तो चक्कर आ गए। मुझे लगा कि जमीन जैसे हिल रही हो। मैं उनका फैन था, हूं और रहूंगा। हम उनका एक्शन करते हुए बड़े हुए हैं। मैंने अमिताभ बच्चन से कहा कि कभी किसी को इस तरह फोन मत करिए। मुझे चक्कर आए हैं, कोई और होता तो हार्ट अटैक आ जाता।

दलेर मेहंदी ने कहा, अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि आप मेरे साथ काम करने कल मुंबई आ जाइए। मैं उस समय काफी बिजी था। मैंने एक साल में 370 शो किए थे। मैंने अमिताभ बच्चन जी से कहा कि मैं आ तो जाऊंगा लेकिन तीन महीने बाद। मेरी तीन महीने की डेट बुक हैं।

अमिताभ बच्चन ने कहा कि आप हमें अपनी कॉपी भिजवा दीजिए हम उसमें से डेट निकाल लेंगे। जब बात नहीं बनी तो अमिताभ बच्चन ने तीन महीने इंतजार किया, उसके बाद वे दलेर मेहंदी संग काम कर पाये।

दलेर मेहंदी ने बॉलीवुड में करियर की शुरुआत अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘मृत्युदाता’ से की थी, जो कि साल 1997 में आई थी। इस फिल्म में उन्होंने 'ना ना ना रे' गाना गाया था। इस गाने को खुद दलेर मेहंदी ने कंपोज भी किया था।