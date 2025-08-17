janma asthmi

पहले वीकेंड इतना रहा रितिक रोशन-जूनियर एनटीआर की वॉर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

WD Entertainment Desk

, रविवार, 17 अगस्त 2025 (16:18 IST)
अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी यशराज फिल्म्स की फिल्म 'वॉर 2' को दर्शकों और समीक्षकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आदित्य चोपड़ा निर्मित 'वॉर 2' में रितिक रोशन, एनटीआर जूनियर और कियारा आडवाणी की अहम भूमिका है। यह यशराज फिल्मस (वाईआरएफ) की स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है। 
 
इस फिल्म के जरिए जूनियर एनटीआर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। इस फिल्म में अनिल कपूर और आशुतोष राणा की भी अहम भूमिका है। 
 
ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'वॉर 2' ने पहले दिन भारतीय बाजार में 52 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की। वहीं, दूसरे दिन फिल्म ने 57.35 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं, अब तीसरे दिन कलेक्शन भी सामने आ गया है। 
 
सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार फिल्म वॉर 2 ने तीसरे दिन 33.25 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। इस तरह फिल्म वॉर 2 भारतीय बाजार में अपने पहले वीकेंड के दौरान तीन दिनों में 142 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी है। उम्मीद की जा रही कि 'वॉर 2' जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी।
 
बता दें कि 'वॉर 2' से जूनियर एनटीआर ने बॉलीवुड डेब्यू किया है। फिल्म में रितिक रोशन और कियारा आडवाणी भी लीड रोल में हैं। फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है। 'वॉर 2' हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज हुई है। 

