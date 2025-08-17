शाहरुख खान को फैन ने दी रिटायरमेंट लेने की सलाह, किंग खान ने दिया मजेदार जवाब

Bhai Tere sawaalon ka bachpana jab chala jaaye…Phir kuch acchha saa puchna! Tab tak temporary retirement mein reh please. https://t.co/56hKhyC6zo— Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 16, 2025
Dumbells and Action can break my bones…but words can never hurt me!! I am too busy listening to the music in my heart man. https://t.co/JzinW4lfw1— Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 16, 2025
Black coffee with dark fantasy cookies…. https://t.co/cfJ4e8Sddz— Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 16, 2025
Nowadays…just physio…a bit of reading….and rehearsing lines for King….and sleeping a lot https://t.co/MkC97MuCF5— Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 16, 2025
As long as it says tomorrow is a good day…u will come into lots of money….and my Mars tastes like chocolate! https://t.co/Us1AlSC8cF— Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 16, 2025