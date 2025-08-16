janma asthmi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में मचा बवाल, चलते प्रोग्राम में काटे तारे, विवेक अग्निहोत्री बोले- कानून-व्यवस्था चरमरा गई है...

Advertiesment
हमें फॉलो करें Film The Bengal Files

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 16 अगस्त 2025 (16:00 IST)
विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' को लेकर जमकर विवाद मचा हुआ है। बीते दिनों विवेक ने अपनी फिल्म का ट्रेलर कोलकाता में लॉन्च करने का ऐलान किया था, इसके बाद से और भी ज्यादा विवाद गहरा गया। एनमौके पर उनके कार्यक्रम का वेन्यू कैंसिल कर दिया गया।
 
इसके बाद विवेक रंजन अगि्नहोत्री ने कोलकाता में ही एक प्राइवेट होटल में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने का फैसला लिया। लेकिन यहां भी ट्रेलर लॉन्च के दौरान बवाल मच गया। विवेक के चलते हुए प्रोग्राम में ही स्क्रीन के सारे तार काट दिए गए और ट्रेलर लॉन्च को रोक दिया गया।
 
वर्ष 1946 के कलकत्ता के दंगों पर आधारित विवादास्पद फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ के ट्रेलर को लेकर कोलकाता में जमकर प्रदर्शन हो रहा है। वहीं कोलकाता पुलिस द्वारा ‘द बंगाल फाइल्स’ के ट्रेलर की स्क्रीनिंग रोके जाने के बाद निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला हो रहा है।
 
खबरों के अनुसार विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को घेरते हुए कहा, आपके राज्य में कानून-व्यवस्था चरमरा गई है और यही वजह है कि हर कोई 'द बंगाल फाइल्स' का समर्थन कर रहा है। मुझे अभी पता चला है कि कुछ लोग होटल में कार्यक्रम स्थल पर आए और सारे तार काट दिए। 
 
उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि यह किसके आदेश पर हो रहा है? आपको पता है कि हमारे पीछे कौन लोग हैं। तमाम जांच-पड़ताल के बाद यह कार्यक्रम हो रहा था। होटल प्रबंधक अभी भी हमें यह नहीं बता पा रहे हैं कि हमें अपना कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है।
 
द बंगाल फाइल्स को विवेक रंजन अग्निहोत्री ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इसे अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी ने प्रोड्यूस किया है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार नज़र आएंगे। यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

लंगड़ा त्यागी से लेकर उदयभान सिंह तक, देखिए सैफ अली खान 10 यादगार किरदारों की लिस्ट

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels