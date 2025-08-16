janma asthmi

पांचवीं बार पिता बनेंगे अरमान मलिक, यूट्यूबर की दूसरी पत्नी कृतिका ने की प्रेग्नेंसी की घोषणा

हमें फॉलो करें Armaan Malik will become a father

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 16 अगस्त 2025 (11:41 IST)
बिग बॉस ओटीटी 3 फेम और फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक के घर एक बार फिर किलकारियां गूंजने वाली हैं। अरमान मलिक पांचवीं बार पिता बनने वाले हैं। यूट्यूबर की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक दूसरी बार मां बनने वाली हैं। कृतिका मलिक ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर कर खुशखबरी दी है।
 
पहली तस्वीर में अरमान की दोनों बीवीयां साथ में खड़ी नजर आ रही हैं। कृतिका ने हाथ में प्रेग्नेंसी किट पकड़ी हुई है। दूसरी तस्वीर में प्रेग्नेंसी किट नजर आ रही है। वहीं तीसरी तस्वीर में पायल और कृतिका बेहद खुश नजर आ रही हैं। 
 
इन तस्वीरों को अरमान, कृतिका और पायल ने शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'घर में खुशियां आने वाली है।' 
 
बता दें कि कृतिका मलिक की प्रेग्नेंसी की घोषणा पटियाला जिला अदालत द्वारा अरमान और उनकी दोनों पत्नियों को समन जारी करने के कुछ दिनों बाद हुई है। अदालत ने हाल ही में तीनों को नोटिस जारी कर 2 सितंबर को पेश होने को कहा था। 
 
अरमान मलिक ने पहली शादी 2011 में पायल मलिक से की थी। इसके बाद पहले बेटे चिरायु का जन्म हुआ। 2018 में अरमान ने अपनी पहली पत्नी की सहेली कृतिका से दूसरी शादी रचा ली। इसके बाद कृतिका से उनका एक बेटा जैद है। वहीं पायल से दो और जुड़वां बच्चे अयान और तूबा है। 
 

