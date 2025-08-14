चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान शो में आएगा लीप, दिखेगी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी

सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का मशहूर शो 'चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान' अब कहानी में नया मोड़ ला रहा है। बाल राजा से लेकर बहादुर राजा बनने तक का सफर दर्शक पहले देख चुके हैं, और अब वे भारतीय इतिहास के एक और अहम किस्से को देखेंगे।

इस बार दिखेगा कैसे पृथ्वीराज चौहान, जो अब एक निडर राजा बन चुके हैं, हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनकी बहादुरी और हिम्मत उन्हें खास बनाती है। कहानी अब उनकी और संयोगिता की प्रेम कहानी पर होगी, जो पहले बदले की भावना से शुरू होती है, लेकिन धीरे-धीरे सच्चे प्यार में बदल जाती है।

इसी कारण पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी को भारतीय इतिहास की सबसे यादगार प्रेम कहानियों में गिना जाता है। समर्थ्य गुप्ता और प्रियांशी यादव की मुख्य भूमिकाओं वाला यह शो दर्शकों को सिर्फ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के ऐतिहासिक युद्ध से कहीं ज्यादा मनोरंजन देने का वादा करता है।

समर्थ्य गुप्ता ने शो के लीप पर कहा, हमने हमेशा पृथ्वीराज की बहादुर योद्धा वाली कहानियां सुनी हैं, लेकिन दुनिया उन्हें उनकी मशहूर प्रेम कहानी के लिए भी जानती है। यह कोई साधारण रोमांस नहीं, बल्कि बदले से प्यार तक का एक सफर है।

प्रियांशी यादव ने शो के लीप पर कहा, राजकुमारी संयोगिता अपनी मशहूर प्रेम कहानी के लिए जानी जाती हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ है। लेकिन वह सिर्फ अपनी शाही पहचान और खूबसूरती तक सीमित नहीं हैं। वह एक निडर योद्धा भी हैं, जो अपने पिता के राज्य और मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं।