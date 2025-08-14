janma asthmi

War 2 : जूनियर एनटीआर के पोस्टर पर फैन ने लगाया खून से टीका, थिएटर में झूम रहे साउथ स्टार के फैंस

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (15:23 IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार रितिक रोशन और साउथ स्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर दोनों स्टार्स के फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म देखने के बाद फैंस दोनों स्टार्स की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे हैं। 
 
इतना ही नहीं जूनियर एनटीआर के फैंस सिनेमाघरों में ही जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में एनटीआर फैंस उनके बड़े से कटआउट को माला पहनाकर आतिशबाजी करते नजर आ रहे हैं। 
 
एक अन्य वीडियो में जूनियर एनटीआर का एक फैन, उनके पोस्टर पर अपने खून से टीका लगा रहा है। वह पहले अपने उंगली पर कट मारकर खून निकालता है और फिर उससे पोस्टर पर टीका लगा देता है। 

ALSO READ: War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा
 
इतना ही नहीं साउथ इंडिया के सिनेमाघरों में फिल्म में जूनियर एनटीआर की एंट्री पर जमकर जश्न मनाया जा रहा। सिनेमाघरों में सीटियां बज रही है, खूब शोर हो रहा है और फैंस नाचते-गाते दिख रहे हैं। 
 
बता दें कि 'वॉर 2' से जूनियर एनटीआर ने बॉलीवुड डेब्यू किया है। फिल्म में रितिक रोशन और कियारा आडवाणी भी लीड रोल में हैं। फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है। 'वॉर 2' हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज हुई है। 
 

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

