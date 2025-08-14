janma asthmi

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का हिस्सा बनने पर आमिर खान ने जाहिर की खुशी, बोले- एक शानदार अनुभव लेकर जाएंगे

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (16:02 IST)
इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 की शुरुआत भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हुई, जिसमें बॉलीवुड के आमिर खान ने अपने इस साल के आईएफएफएम का हिस्सा बनने को लेकर उत्साह जताया। आमिर खान का कहना है कि वह आईएफएफएम 2025 का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं।
 
इस मौके पर आमिर खान के साथ वीर दास, तिलोत्तमा शोम, जिम सर्भ, अदिति राव हैदरी, जयदीप अहलावत, शूजीत सरकार, अश्विनी अय्यर तिवारी, आर.एस. प्रसन्ना (निर्देशक सितारे ज़मीन पर), गायिका लिसा मिश्रा और मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा मौजूद थे। इसके अलावा बख्शो बॉन्डी फिल्म की टैलेंटेड डायरेक्टर तनुश्री दास और उनकी टीम के कलाकार भी मौजूद रहे, क्योंकि यह फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग नाइट फिल्म के तौर पर पेश की जा रही है।
 
इस अवसर पर आमिर खान ने कहा, मेलबर्न आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का हिस्सा बनकर मैं बेहद खुश हूं। यह सिनेमा का एक बेहतरीन मंच है जो लोगों और संस्कृतियों को जोड़ता है। मुझे यकीन है कि इस फेस्टिवल में शामिल होने वाले सभी फिल्में और फिल्मकार एक शानदार अनुभव लेकर जाएंगे।
 
फेस्टिवल डायरेक्टर मीतू भोमिक लांगे ने अपनी खुशी जताते हुए कहा, हर साल आईएफएफएम अद्भुत कहानियों, बेहतरीन प्रतिभाओं और सिनेमा के उस जुनून को एक मंच पर लाता है जो सीमाओं से परे है। भारतीय सिनेमा की प्रेरणादायक आवाज़ों का मेलबर्न में शानदार मिलन हुआ है। 
 
उन्होंने कहा, हमें गर्व है कि हम आमिर खान जैसे दिग्गज, शूजीत सरकार और अश्विनी अय्यर तिवारी जैसे कहानीकार, और ऐसे कलाकारों की मेज़बानी कर रहे हैं जिनका अभिनय दुनियाभर के दर्शकों को छू जाता है। इस साल का कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत बख्शो बॉन्डी के साथ हो रही है, रचनात्मकता, विविधता और सिनेमा की बेहतरीन मिसाल है। विक्टोरियन सरकार के समर्थन और इतने प्रतिष्ठित मेहमानों की मौजूदगी इस फेस्टिवल को न सिर्फ एक सांस्कृतिक उत्सव बनाती है, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को मजबूत करने वाला पुल भी है।
 

