बॉलीवुड के इंटरटेनर नंबर वन हैं डेविड धवन, गोविंदा के साथ किया इतनी फिल्मों में काम

बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक डेविड धवन को इंडस्ट्री में इंटरटेनर नंबर वन के रूप में शुमार किया जाता है। डेविड धवन का जन्म 16 अगस्त को अगरतला में हुआ था। उनके पिता बैंक में मैनेजर थे, जिनका ट्रांसफर कानपुर हो गया था। डेविड ने कानपुर से अपनी पढ़ाई की।

डेविड धवन को बचपन के दिनों से ही फिल्में देखने का बेहद शौक था। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मुंबई आ गए। उन्होंने अपने सिने करियर की शुरूआत बतौर निर्देशक वर्ष 1989 में प्रदर्शित फिल्म 'आंधिया' से की लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी।

वर्ष 1989 में ही डेविड धवन को गोविंदा के साथ 'ताकतवर' में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत सफलता प्राप्त हुई लेकिन इस फिल्म के बाद डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी बन गई और दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम कर दर्शकों का मनोरंजन किया।

वर्ष 1991 में रिलीज फिल्म 'स्वर्ग' डेविड धवन के सिने करियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में सुपरस्टार राजेश खन्ना और गोविंदा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। वर्ष 1993 में रिलीज फिल्म 'आंखें' डेविड धवन के सिने करियर की सर्वाधिक कामयाब फिल्म में शुमार हुई। इस फिल्म में एक बार फिर से डेविड धवन के पसंदीदा अभिनेता गोविंदा ने अभिनय किया। हास्य से परिपूर्ण इस फिल्म में गोविंदा ने चंकी पांडे के साथ दोहरी भूमिका निभाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया।

डेविड धवन के सिने सफर में उनकी जोड़ी गोविंदा के साथ काफी पसंद की गई। आंखें की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद दोनों की जोड़ी ने एक से बढक़र एक फिल्म बनाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इन फिल्मों में कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, साजन चले ससुराल, बड़े मियां छोटे मियां, राजा बाबू, दीवाना मस्ताना, दुल्हे राजा, हसीना मान जाएगी, जोड़ी नंबर वन और पार्टनर आदि शामिल है।

1990 से 2000 के बीच डेविड धवन की फिल्मों के टाइटल में वन का उपयोग किया जाता और ये फिल्में टिकट खिडक़ी पर सुपरहिट हुआ करती थी इसी को देखते हुए दर्शक उन्हें इंटरटेनर नंबर वन कहना शुरू कर दिया। गोविंदा के अलावा डेविड धवन ने संजय दत्त, सलमान खान, ऋषि कपूर और अनिल कपूर को भी लेकर कामयाब फिल्मों का निर्देशन किया।

डेविड धवन ने अपने ढ़ाई दशक लंबे सिने करियर में 40 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया है। उनके करियर की अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में कुछ है शोला और शबनम, बोल राधा बोल, अंदाज, इना मिना डीका, याराना, लोफर, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, बीबी नंबर वन, दुल्हन हम ले जायेगें, ये है जलवा, हम किसी से कम नही, मुझसे शादी करोगी, मैने प्यार क्यूं किया, चश्मेबद्दूर, मैं तेरा हीरो, जुड़वा 2, कुली नंबर वन शामिल है।