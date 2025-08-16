सिनेमा जगत में रजनीकांत को 50 साल हुए पूरे, पीएम मोदी ने दी बधाई

Biodata Maker

, शनिवार, 16 अगस्त 2025 (13:09 IST)
साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। रजनीकांत इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'कुली' को लेकर छाए हुए हैं। इसी बीच उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत में 50 साल भी पूरे कर लिए हैं। फैंस और सेलेब्स रजनीकांत को बधाई दे रहे हैं। 
 
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रजनीकांत को उनके शानदार सफर के लिए बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर रजनीकांत के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'बधाई हो रजनीकांत जी सिनेमा की दुनिया में 50 साल पूरे होने पर। 
 
उन्होंने लिखा, इनकी जर्नी काफी आइकॉनिक रही है, उनके अलग-अलग किरदारों ने फैंस के दिल में खास जगह बनाई है। मैं आने वाले समय में उनकी निरंतर सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।
 
पीएम मोदी की पोस्ट पर रजनीकांत ने धन्यवाद देते हुए लिखा, 'आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपकी शुभकामनाओं को पाकर मैं काफी खुश हूं। यह सचमुच सम्मान की बात है कि मुझे ऐसे नेता से यह सम्मान मिला है, जिनका मैं लंबे समय से सर्वोच्च सम्मान करता रहा हूं। थैंक्यू इतने अच्छे शब्दों के लिए। जय हिंद।'
 
बतादें कि रजनीकांत 74 साल की उम्र में भी फिल्म इंडस्ट्री में काफी एक्टिव हैं। उन्होंने 15 अगस्त 1975 को बालाचंदर की फिल्म 'अपूर्वा रागंगल' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। हाल ही में रिलीज हुई रजनीकांत की फिल्म 'कुली' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है।

