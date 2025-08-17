Hanuman Chalisa

बतौर निर्देशक आर्यन खान करने जा रहे बॉलीवुड में एंट्री, शो 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की पहली झलक आई सामने

WD Entertainment Desk

, रविवार, 17 अगस्त 2025 (13:11 IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना फिल्म 'द आर्चीज' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। वहीं अब शाहरुख के बेटे आर्यन खान भी बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए तैयार है। हालांकि आर्यन अपने पिता की तरह बतौर एक्टर नहीं बल्कि निर्देशक के तौर पर बॉलीवुड डेब्यू करेंगे। 
 
आर्यन खान अपना डेब्यू से कर रहे हैं। उनके निर्देशन में बने शो 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की पहली झलक भी सामने आ गई है। आर्यन की यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है। शो का वीडियो नेटफ्लिक्स ने ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। 
 
1 मिनट 26 सेकेंड के वीडियो में सबसे पहले आर्यन खान की झलक दिखती है। वो अपने शो के बारे में बताते हैं। इसके बाद लक्ष्य लालवानी और आन्या सिंह नजर आते हैं। दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाती है। वीडियो में किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह एक्शन और ड्रामा नजर आ रहा है। 
 
वीडियो में आर्यन खान कहते हैं, अब तक आपने बॉलीवुड को बहुत सारा प्यार और वॉर दिया है। मेरे शो में भी आपको बहुत सारा प्यार और थोड़ा सा वॉर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कहानी है बॉलीवुड की। पिक्चर तो कई साल से बाकी है, लेकिन शो अब शुरू होगा। 
 
नेटफ्लिक्स इंडिया की ओरिजनल सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की झलक शेयर करते हुए लिखा गया है, 'ज्यादा हो गया? आदत डाल लो। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड प्रीव्यू 20 अगस्त को आ रहा है।'
 
आर्यन खान ने ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को न सिर्फ डायरेक्ट किया है बल्कि लिखा भी है। इस सीरीज में शाहरुख खान भी कैमियो करने वाले हैं। इस सीरीज को रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के बैनर तले गौरी खान द्वारा निर्मित किया गया है। 

