सुपरमैन फिल्मों के विलेन टेरेंस स्टैम्प का निधन, 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

हॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर ब्रिटिश एक्टर टेरेंस स्टैम्प का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। 1980 में आई 'सुपरमैन' फिल्मों में विलेन जनरल जोड का रोल निभाकर टेरेंस को खूब लोकप्रियता मिली थी। एक्टर के निधन की जानकारी उनके परिवार ने दी है।
टैरेंस के परिवार ने रॉयटर्स संग बात करते हुए कहा, टैरेंस स्टैम्प एक ऐसे एक्टर और राइटर रहे हैं, जिनका बेहतरीन काम हम सभी के दिलों पर अमिट छाप छोड़ता रहेगा। उनकी कला और कहानी आने वाले सालों तक लोगों को छूती और प्रेरित करती रहेगी। इस मुश्लिक समय में हम आपसे प्राइवेसी बनाए रखने की अपील करते हैं।
टेरेंस एक्टर के साथ ही शानदार राइटर भी थे। वे अपने करियर में तीन बार ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुए। इसके अलावा उन्हें बाफ्टा अवॉर्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया। लेकिन वो कभी ये अवॉर्ड नहीं जीत पाए। उन्होंने थियोरम, द एडवेंचर्स ऑफ प्रिसिला, क्वीन ऑफ द डेजर्ट जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था।
टेरेंस स्टैम्प का जन्म साल 1938 में लंदन के ईस्ट एंड में हुआ थश। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक एडवरटाइजिंग एजेंसी से की थी। टेरेंस स्टैम्प का करियर 6 दशक लंबा रहा।