ब्लैक कट-आउट ड्रेस में पूनम पांडे का सुपर बोल्ड अंदाज, सिजलिंग तस्वीरों से इंटरनेट पर मचाया तहलका

WD Entertainment Desk

रविवार, 17 अगस्त 2025 (17:10 IST)
एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे अपने हॉट एंड बोल्ड अंदाज के लिए छाई रहती हैं। पूनम पांडे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाती है।
 
इस बार पूनम पांडे ने ब्लैक कट-आउट ड्रेस में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। इस डीपनेक ड्रेस में पूनम पांडे का बोल्ड लुक देख फैंस मदहोश हो गए हैं। 
 
पूनम में ग्लॉसी मेकअप और खुले कर्ली बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ उन्होंने लेयर्ड गोल्ड ज्वेलरी, स्लीक ब्रेसलेट और अंगूठियां कैरी की है। 
 
तस्वीरों में पूनम एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। तस्वीरों में पूनम का अंदाज देखने लायक है।
 
34 साल की पूनम पांडे की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर उनके 3.9 मिलियन फॉलोअर्स है। 

