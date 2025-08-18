Festival Posters

सनी देओल की गदर 3 को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने, निर्देशक ने बताया कब शुरू होगी शूटिंग

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 18 अगस्त 2025 (12:44 IST)
साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'गदर 2' से सनी देओल ने बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी की है। इस फिल्म के सुपरहिट होने के बाद सनी के पास कई प्रोजेक्ट की लाइन लगी हुई है। हाल ही में वह फिल्म 'जाट' में नजर आए। यह फिल्म भी हिट साबित हुई। 
 
अब सनी देओल के पास 'बॉर्डर 2' और 'लाहौर 1947' जैसी बड़ी फिल्में हैं। इसी बीच सनी देओल की फिल्म 'गदर' के तीसरे पार्ट को लेकर भी धमाकेदार अपडेट सामने आई है। निर्देशक अनिल शर्मा ने बताया कि 'गदर 3' की कहानी कैसी होगी और यह कब तक रिलीज होगी। 
 
न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में अनिल शर्मा ने बताया कि गदर बहुत बड़ी हिट थी। लेकिन गदर 2 पहले दिन से ही बड़ी सफलता हासिल करने में कामयाब रही। दरअसल, 2 अगस्त को मैंने जी को एक ईमेल भेजा था, जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि फिल्म 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। ये तो एडवांस बुकिंग शुरू होने से पहले ही हो गया था।
 
गदर 3 को लेकर अनिल शर्मा ने कहा, हम गदर 3 जरूर बना रहे हैं। गदर 2 के आखिरी सीन के साथ ही अगली फिल्म के लिए बड़ा हिंट भी छोड़ दिया गया था। कहानी आगे भी जारी रहेगी। गदर और गदर 2 दोनों की सफलता से पता चलता है कि इसकी कहानी और किरदार लोगों के दिलों में खास जगह रखते हैं और यह तीसरे भाग में भी जारी रहेगा।
 
अनिल शर्मा ने बताया कि अगले 2 सालों में फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। 'गदर 3' की स्क्रिप्ट पर काम किया जा चुका है। यह फिल्म तारा और बेटे की कहानी पर बेस्ट होगी। 

