वरुण धवन की भतीजी अंजिनी ने बिकिनी पहन मचाया तहलका, किलर अंदाज में दिए पोज

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की भतीजी अंजिनी धवन भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। उन्होंने साल 2024 में 'बिन्नी एंड फैमिली' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' में नजर आईं।

25 साल की अंजिनी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती हैं।

इस बार क्रोएशिया में वेकेशन के दौरान अंजिनी धवन ने अपनी कुछ बोल्ड बिकिनी तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरों में वह मल्टीकलर बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।

तस्वीरों में वह कभी समंदर किनारे तो कभी पानी के अंदर सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह खुले बालों में अपना टोन्ड फिगर फ्लांट करते हुए दिख रही हैं।

अंजिनी धवन की इन बोल्ड तस्वीरों पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 363K फॉलोअर्स है।