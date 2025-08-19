Dharma Sangrah

वॉर 2 बनाम कुली की बॉक्स ऑफिस पर जंग: रितिक और रजनीकांत में से किसकी फिल्म रही आगे?

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (06:12 IST)
हाल ही में, भारतीय सिनेमा के दो दिग्गज, ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' और सुपरस्टार रजनीकांत की 'कुली' बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने थीं। दोनों फिल्मों ने स्वतंत्रता दिवस के लंबे वीकेंड का फायदा उठाया। लेकिन इन दोनों के बीच बॉक्स ऑफिस की असली जंग में कौन आगे रहा, यह जानना दिलचस्प है।
 
कुल कलेक्शन: 'कुली' ने मारी बाजी
चार दिनों के शुरुआती वीकेंड में, 'कुली' ने 'वॉर 2' को पीछे छोड़ते हुए बढ़त बनाई। ट्रेड एनालिस्टों के मुताबिक, 'कुली' ने शुरुआती चार दिनों में भारत में लगभग 194.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जबकि 'वॉर 2' ने 187 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। कुली के कलेक्शन थोड़े ही ज्यादा हैं, लेकिन वो मूवी आगे है। 
 
क्षेत्रीय प्रदर्शन: दक्षिण बनाम उत्तर
बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की सफलता काफी हद तक क्षेत्रीय प्रदर्शन पर निर्भर करती है। 'वॉर 2' और 'कुली' ने इस मामले में अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी ताकत दिखाई।
 
दक्षिण भारत में 'कुली' की आंधी: रजनीकांत की 'कुली' ने दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश/तेलंगाना में जबरदस्त कमाई की। अकेले तमिलनाडु में फिल्म ने ऐतिहासिक ओपनिंग हासिल की। वहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी 'कुली' ने 'वॉर 2' को पीछे छोड़ दिया। रजनीकांत की स्टार पावर और लोकेश कनगराज के निर्देशन का जादू साफ तौर पर देखा गया। 'कुली' के लिए दक्षिण भारत का कलेक्शन शानदार रहा, जिसने इसे 'वॉर 2' से आगे निकलने में मदद की। वॉर 2 दक्षिण भारत में 57 करोड़ रुपये का ही कलेक्शन कर पाई। 
 
उत्तर भारत में 'वॉर 2' का दबदबा: 'वॉर 2' ने उत्तर भारत में बेहतरीन प्रदर्शन किया। हिंदी भाषी क्षेत्रों में फिल्म को बहुत पसंद किया गया, जिसका श्रेय ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी को जाता है। फिल्म ने महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर और कर्नाटक जैसे प्रमुख बाजारों में अच्छी कमाई की। हालांकि, फिल्म के शुरुआती कलेक्शन में उतार-चढ़ाव देखा गया। पहले दिन के बाद, इसकी कमाई में गिरावट आई, लेकिन फिर भी इसने उत्तर भारत में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। वॉर ने उत्तर भारत में 4 दिनों में 130 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। 
 
कलेक्शन की स्थिति: अच्छा या खराब?
वॉर 2: बजट के हिसाब से देखा जाए तो वॉर 2 का कलेक्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। फिल्म को बेहतरीन वीकेंड मिला था, लेकिन दर्शक सिनेमाघर में उतनी तादाद में नहीं आए जितनी की उम्मीद थी। 400 करोड़ रुपये की इस फिल्म का कलेक्शन अपेक्षा से कम रहा। 
 
'कुली': 'कुली' का कलेक्शन उत्कृष्ट रहा। फिल्म ने न केवल शानदार ओपनिंग हासिल की, बल्कि अपने पहले वीकेंड में भी अच्छी कमाई की। हालांकि फिल्म को सफल होने के लिए लंबे समय तक ऐसा प्रदर्शन करना होगा। 
 
यह बॉक्स ऑफिस पर एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है, जिसने सिनेमा प्रेमियों को मनोरंजन का एक शानदार अनुभव दिया। सिनेमाघरों में काफी हलचल रही और दोनों फिल्मों के कलेक्शन अगर जोड़ दिए जाए तो चार दिनों में साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन रहा। 

